Иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу жителя иностранного государства о подготовке теракта на Ставрополье, сообщила Прокуратура Ставропольского края. «В суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый, являясь сторонником радикальных взглядов и действуя по заданию неустановленного участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, для реализации замысла мужчина купил в магазинах компоненты для самодельного взрывного устройства и хранил их дома. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Подсудимого признали виновным. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 20 лет лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме и оставшуюся часть срока в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ставропольском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина Азербайджана, проводившего разведку объектов и готовившего взрывные устройства для терактов в том числе на транспортной инфраструктуре Ессентуков.

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией и хранившим компоненты для бомбы в жилище в Ессентуках.

До этого сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, члена международной террористической организации, готовившего теракт на автовокзале Ессентуков и изготовившего самодельное взрывное устройство.