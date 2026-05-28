Ученые показали первый российский портативный МРТ

Ученые ИТМО создали первый российский портативный МРТ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские специалисты создали экспериментальный образец мобильного аппарата МРТ, которому не требуются специальный кабинет и мощное охлаждение. Устройство, созданное учеными университета ИТМО, способно работать от стандартной электросети и может быть доставлено прямо в палату к маломобильным пациентам, пишет «Российская газета».

Главное отличие новинки заключается в использовании постоянных магнитов со слабым полем, тогда как классические томографы требуют сверхпроводящих электромагнитов и охлаждения жидким гелием. «Изюминка созданного в ИТМО портативного МРТ – это применение магнитов со слабым магнитным полем», – отмечается в материале издания. Современная малошумящая электроника и алгоритмы обработки позволяют выделять полезный сигнал даже на фоне помех.

Встроенная система искусственного интеллекта доводит качество снимков до уровня стационарных установок. Благодаря слабому магнитному полю исследование можно проводить пациентам с металлическими имплантатами.

Серийная стоимость аппарата составит около 25 млн рублей, что значительно дешевле стационарных комплексов, цена которых достигает 100 млн рублей. Ежегодное обслуживание портативного МРТ также обойдется в один-два миллиона рублей вместо 10-15 млн. Проект реализован при поддержке программы «Приоритет-2030».

Ранее госкорпорация «Ростех» анонсировала выход на рынок первого российского портативного аппарата ИВЛ.

Позднее холдинг представил первый отечественный МРТ-совместимый электростимулятор для пациентов с аритмией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снижение поставок гелия из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен и острой нехватке МРТ-аппаратов во многих странах.



