Иран назвал курс США варварским

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая перед журналистами на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России, заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил о принципиальной близости Москвы и Тегерана к мирному урегулированию, передает ТАСС.

«Независимые страны стоят плечом к плечу друг с другом на основе справедливости, сотрудничества и дипломатии, решают свои проблемы, это цивилизационный подход к решению разных вопросов», – сказал он.

По словам Багери, по этому пути идут независимые государства, включая Иран и Россию. Он подчеркнул, что США, напротив, продвигают «варварский подход», называемый «мир через силу».

Иранский дипломат охарактеризовал такой подход как «мир» через преступления, убийства людей и жестокость и назвал его варварским, не соответствующим поведению цивилизованных государств. Багери заявил, что Иран и Россия принадлежали к цивилизационному лагерю, опирались на переговоры, сотрудничество и дипломатию и не действовали через применение силы.

Ранее Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США.

В апреле МИД Ирана обвинил США и Израиль в военном преступлении.