На Урале подросток получил шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины

Убивший прохожую свердловский подросток получил шесть лет колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пригородный районный суд Нижнего Тагила в Свердловской области приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство случайной прохожей. Также ему назначен год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что 6 января 2026 года подросток решил совершить убийство без повода, из хулиганских побуждений. Вооружившись ножом, он вышел на улицу и проследовал за случайно встретившейся 47-летней женщиной в подъезд, где нанес ей удар в живот. Пострадавшая скончалась в больнице через пять дней.

Изначально юноша находился под домашним арестом, но из-за того, что он нарушил ограничения, его поместили под стражу. В последнем слове он не признал вину и не раскаялся, а защита просила об оправдании. Суд также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

