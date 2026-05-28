    28 мая 2026, 14:29 • Новости дня

    Путин: Россия будет участвовать в создании отрасли мирного атома в Казахстане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона намерена комплексно развивать инфраструктуру мирного атома в Казахстане, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что двустороннее партнерство выходит далеко за рамки возведения одного промышленного объекта, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, о строительстве, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее», – сказал российский лидер.

    Глава государства добавил, что Москва поставляет Астане внушительные объемы энергоресурсов и обеспечивает их транзит в Узбекистан и Киргизию. Также российская компания «Русгидро» приступает к реализации крупных гидроэнергетических проектов в республике.

    Известно, что 14 июня прошлого года консорциум по возведению первой атомной станции поручили возглавить госкорпорации «Росатом». По результатам всенародного конкурса объект было решено назвать «Балхаш» по месту расположения на побережье одноименного озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Москвы и Астаны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал применение самых современных отечественных технологий для этого объекта.

    В прошлом году межведомственная комиссия республики выбрала компанию «Росатом» лидером международного консорциума по строительству станции.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    28 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Кремль назвал требования Каллас к России «уличными высказываниями»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал недавние заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. «Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые мало кто реагирует», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично оценила намерения европейского политика строчкой из песни.

    28 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на попытки давления, Россия уверенно удерживает статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности, а недоброжелатели России сталкиваются с проблемами.

    Президент России Владимир Путин сообщил о трудностях в экономике западных стран, передает РИА «Новости». По словам главы государства, недоброжелатели сталкиваются с серьезными внутренними проблемами.

    В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул стабильность отечественной экономики.

    «Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны.

    Также Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    28 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    Путин: Россия на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономика России продолжает занимать лидирующие позиции на глобальном рынке, уступая по этому показателю лишь Китаю, Соединенным Штатам и Индии, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в ходе российско-казахстанских переговоров подчеркнул стабильность макроэкономических показателей страны, передает РИА «Новости».

    «Россия, со своей стороны, продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая. Это уверенно, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года Россия осталась четвертой экономикой мира по размеру ВВП по паритету покупательной способности.

    Годом ранее объем российской экономики по этому показателю составил 6,92 триллиона долларов.

    В рейтинге Международного валютного фонда наша страна уверенно обогнала Японию.

    28 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    «Аурус» Путина в Астане сопроводили 16 мотоциклистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прибывший на церемонию официальной встречи во Дворец независимости в Астане кортеж президента России Владимира Путина сопроводили 16 мотоциклистов Службы государственной охраны Казахстана.

    Российский лидер прибыл на церемонию официальной встречи во Дворец независимости. Автомобиль Владимира Путина сопровождали 16 мотоциклистов, передает ТАСС.

    Подобный эскорт и количество задействованной техники традиционно считаются знаком особого уважения к прибывшему гостю. Масштаб сопровождения напрямую отражает высокую значимость, которую принимающая сторона придает межгосударственным связям.

    В зарубежных поездках глава государства традиционно использует для передвижения отечественный лимузин «Аурус». Визит в столицу Казахстана не стал исключением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Посол России Алексей Бородавкин отметил высочайший протокольный разряд торжественной встречи.

    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    28 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Путин прибыл на переговоры во Дворец независимости в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдут российско-казахстанские переговоры.

    Российский лидер Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан, передает РИА «Новости».

    В столичном Дворце независимости его торжественно встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В зале официальных мероприятий выстроилась рота почетного караула и прозвучали государственные гимны двух стран.

    В ходе визита главы государств планируют обсудить развитие политического, торгово-экономического и военно-технического взаимодействия. Кроме того, на повестке дня стоят актуальные международные вопросы и перспективы совместной работы в рамках многосторонних организаций.

    Президент России также примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета. Делегации обеих стран уже находятся во дворце и готовятся к началу полноформатных переговоров на высшем уровне.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    Перед приездом Владимира Путина центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев официально закрепили ключевые направления межгосударственного взаимодействия.

    Торжественная церемония оформления договоренностей состоялась во Дворце независимости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместные документы, направленные на укрепление фундамента двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Казахстанский лидер в ходе переговоров отметил, что этот документ имеет большое значение. Глава российского государства добавил, что принятые решения станут надежной базой для дальнейшего сближения.

    Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл подписанное заявление необычным. Утвержденные семь основ охватывают важнейшие сферы сотрудничества Москвы и Астаны как на политическом, так и на человеческом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером в узком формате.

    После этого главы государств продолжили встречу с участием профильных министров.

    Владимир Путин поблагодарил коллегу за вчерашнюю беседу в неформальной обстановке.

