Журналист Бабченко стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Tекст: Дарья Григоренко

Столичные следователи инициировали преследование публициста, передает канал ведомства на платформе Max.

«Расследуется уголовное дело в отношении Аркадия Бабченко* (признан в РФ иностранным агентом). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – заявили представители СК.

По информации правоохранителей, фигурант два раза за год привлекался к административной ответственности. Журналист игнорировал установленный порядок деятельности иностранного агента и продолжал распространять информацию в интернете без обязательной маркировки.

В ближайшее время находящемуся за границей подозреваемому заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи также рассматривают возможность объявления его в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года силовики задержали жителя столицы за переводы криптовалюты по реквизитам Аркадия Бабченко.

В апреле текущего года Следственный комитет попросил суд заочно арестовать комика Семена Слепакова за уклонение от обязанностей иноагента.

Месяцем ранее московский суд заочно признал политолога Сергея Медведева виновным по аналогичной статье.