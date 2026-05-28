Подозреваемого в убийстве мигранта в Москве поймали под Смоленском

Tекст: Денис Тельманов

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло во время конфликта мигрантов на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».

Начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин сообщил, что в массовой драке участвовали около 20 человек.

«Установлено, что незадолго до случившегося между группой иностранных граждан произошла потасовка, в ходе которой один из участников получил проникающее ножевое ранение в область грудной клетки. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия», – рассказал Васенин.

Пострадавшего обнаружили на парковке на Белореченской улице, он скончался по дороге в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители оперативно установили личность 24-летнего злоумышленника. Его автомобиль, в котором находились еще два участника конфликта, остановили в Смоленской области при содействии сотрудников Госавтоинспекции.

Подозреваемые пытались скрыться за границей. Более 15 других участников потасовки также доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке столицы полиция задержала десятки мигрантов после массовой драки на свадьбе. Несколькими днями ранее правоохранители нашли в диване тело убитой сбежавшим иностранцем женщины.

В марте силовики поймали мужчину после смертельного ранения приезжего ножом в Староконюшенном переулке.