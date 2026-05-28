Координационный совет Института социальной архитектуры определил приоритеты

Заседание прошло под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. В состав совета вошли представители федеральных органов власти, академического сообщества и руководители регионов. Участники обсудили развитие системы подготовки кадров новой профессиональной области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул важность перехода от экспертных дискуссий к проектированию реальных решений. «Когда формировался сам термин «социальная архитектура», мне эта метафора показалась очень точной. Архитектор, в отличие от художника, работает не с произвольным образом, а с конкретным материалом», – поделился Сергей Кириенко.
Институт открылся на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» в начале 2026 года. Генеральный директор организации Андрей Бетин отметил, что учреждение стало открытой площадкой для создания конкретных проектов и подготовки специалистов.
Директор института Сергей Володенков добавил, что работа строится на анализе долгосрочных ожиданий граждан. По его словам, крайне важно ориентировать социальные инициативы на формирование устойчивого образа будущего страны.