Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3,5%

Стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к 580 долларам

Tекст: Мария Иванова

Котировки на лондонской бирже ICE демонстрируют уверенный подъем, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки 558,7 доллара, а к середине дня показатель достиг 578 долларов, прибавив 3,5%.

В марте средняя стоимость топлива взлетела почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта.

Резкий скачок весной произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, однако в середине мая вновь временно поднимались выше 600 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке достигли отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

Неделей ранее стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около уровня в 620 долларов.

