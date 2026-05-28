Вертолеты обеспечили охрану кортежа Путина в Казахстане

Кортеж Путина в Казахстане взяли под охрану вертолеты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кортеж президента России Владимира Путина в Астане с воздуха сопровождает вертолет. На улицах казахстанской столицы серьезно усилены меры безопасности. По всему маршруту следования расставлены сотрудники правоохранительных органов и специальный транспорт, передает РИА «Новости».

Безопасность у Дворца Независимости в Астане обеспечивали патрульные электромобили Tesla Cybertruck, принадлежащие подразделению Службы государственной охраны Казахстана. Российский лидер находится в республике с государственным визитом, который продлится до 29 мая.

Главу государства сопровождает внушительная делегация, состоящая из более чем 30 человек. В ее состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. В рамках визита Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета.

На пути во Дворец независимости президентский лимузин сопровождали 16 мотоциклистов. А во время официальной церемонии самолеты ВВС республики окрасили небо над Астаной в цвета российского триколора.