Ростех: Новый российский авиадвигатель ПД-8 прошел самые жесткие испытания

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила проверку агрегата для ближнемагистральных лайнеров, передает ТАСС.
В ходе натурных тестов задействовали 78 вариантов сборки, что вдвое превышает мировую практику. После каждого этапа установку разбирали для выявления возможных дефектов.
«Российский авиастандарт предъявляет очень высокие требования к сертификационным испытаниям. Отечественные нормы по прочности диктуют необходимость более консервативного подхода к испытаниям», – отметил гендиректор предприятия «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.
Руководитель завода добавил, что результаты цифрового моделирования лишь дополняют реальные проверки на стенде. Сейчас разработчики ожидают получения сертификата типа.
Двигатель тягой восемь тонн создали с применением новейших материалов на рыбинском предприятии. Агрегат предназначен для самолетов SJ-100 и амфибий Бе-200.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация завершила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного двигателя ПД-8.
Ранее силовая установка успешно прошла длительные 150-часовые проверки на максимальных режимах.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал выдачу сертификата на этот агрегат в начале июня этого года.