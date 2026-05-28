В «ЛизаАлерт» назвали главную летнюю опасность для детей

Глава «ЛизаАлерт» назвал купание главной летней угрозой для детей

Tекст: Мария Иванова

Самая большая опасность для детей летом – это вода и риск самостоятельного купания в водоемах, рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на пресс-конференции по вопросам детской безопасности.

«Самая большая летняя опасность – это, конечно, вода. И если говорить про отдых у бабушки и дедушки на даче, с родителями короткие выезды, длинные выезды, самый высокий риск – это риск самостоятельного купания детей в любых водоемах», – заявил Сергеев.

Он отметил, что летом также возрастает вероятность пропажи ребенка на природе, где поиски осложняются отсутствием людей поблизости, передает РИА «Новости».

Глава отряда посоветовал одевать детей в яркую одежду для прогулок на природе, избегая темных и камуфляжных цветов. По его словам, это значительно облегчает поиски. Кроме того, ребенок должен находиться в лесу только в сопровождении взрослого и иметь при себе заряженный телефон для вызова службы 112.

Сергеев добавил, что люди часто боятся отравления грибами, хотя статистика показывает от двух до пяти смертельных случаев в год по всей России. При этом только в московском регионе спасатели могут не успеть найти 150 заблудившихся человек за сезон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году МЧС подготовило к купальному сезону более 2,8 ьыс. безопасных пляжей.

Заслуженный спасатель России назвал оставление детей без присмотра одной из главных причин гибели на водоемах.

Эксперт Роспотребнадзора также предупредил об опасности заражения инфекционными болезнями при купании в жару.