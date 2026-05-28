Путин рассказал о совместном внедрении ИИ Россией и Казахстаном

Президент России Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров сообщил о развитии партнерства соседних государств, передает РИА «Новости».

«Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни», – сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что взаимодействие двух стран в области инновационного оборудования и технологий продвигается хорошими темпами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе двусторонних переговоров российский лидер оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

Президенты России и Казахстана впервые подвели итоги встречи в формате видеопрезентаций.