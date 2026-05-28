МВД назвало важный признак опасных вирусов на смартфонах

Запрос доступа к СМС со стороны сторонних программ может являться явным признаком наличия вредоносного программного обеспечения, передает Telegram-канал УБК МВД.
Подобные вирусы пытаются стать сервисом для обмена сообщениями по умолчанию, чтобы перехватывать важную информацию пользователя.
«Получив такой доступ, вредоносное приложение способно перехватывать SMS с кодами подтверждения, банковские уведомления и сервисные сообщения», – подчеркнули в ведомстве. Эта информация в дальнейшем используется злоумышленниками для несанкционированного входа в аккаунты и подтверждения финансовых операций.
Специалисты отмечают, что после установки вируса на экране часто появляются системные уведомления. Пользователи нередко воспринимают их как обычные технические сообщения и автоматически нажимают кнопку разрешения. В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют внимательно читать все предупреждения системы и не предоставлять программам доступ к личным данным без крайней необходимости.
