Суд лишил прав водителя Mercedes за ДТП в центре Нижнего Новгорода

Tекст: Мария Иванова

Суд принял решение лишить 21-летнего Сергея Корнилова права управления транспортными средствами на срок один год и 11 месяцев, передает ТАСС.

«28 мая судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 ьыс. рублей», – говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

Ранее молодому человеку избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу об угрозе безопасной эксплуатации транспорта. Кроме того, за мелкое хулиганство он был арестован на десять суток.

По данным полиции, водитель кабриолета Mercedes-Benz устроил аварию с двумя автомобилями на Похвалинском съезде, пострадавших не оказалось, но машины получили повреждения.

Выяснилось, что виновник ДТП ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Сергей Корнилов – сын покойного гендиректора группы компаний «Луидор», которая занимается продажей, обслуживанием автомобилей и производством спецтехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек на элитном кабриолете протаранил две иномарки на встречной полосе.

После отказа от медицинского освидетельствования правоохранители задержали виновника резонансной аварии. Позже обвиняемый полностью признал свою вину.