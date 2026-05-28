Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере

Tекст: Вера Басилая

Министры энергетики России и Казахстана обменялись межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».

Документ был подписан в присутствии лидеров государств в рамках официального визита российской делегации в Астану.

Президент Владимир Путин отметил важность транзитных маршрутов для обеих стран.

«Через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии», – заявил Путин.

По итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было подписано совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.

«Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов», – сказал Путин по итогам переговоров.

Астана и Москва подготовили соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн.

Ранее Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана.

Накануне визита в Казахстан Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.