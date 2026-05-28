Участник «Времени героев» Проклов назначен советником главы КРДВ

Tекст: Дарья Григоренко

Проклов в 2024 году стал участником первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Завершив обучение в мае 2026 года, он занял должность специального представителя по координации работы территорий опережающего развития в ДФО. Как коренной дальневосточник, проходил стажировку в Минвостокразвития под руководством министра Алексея Чекункова, передает пресс-служба.

Комментируя свое назначение, Проклов отметил: «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики – институт, который помогает открывать новые предприятия, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и социальную сферу, – делать Дальний Восток и Арктику привлекательными и комфортными для людей». По его словам, стажировка позволила ему понять, как применить опыт службы в новой роли.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков высоко оценил потенциал Сергея Проклова: «Выпускники программы «Время героев» безошибочно четко определяют приоритеты работы и нацелены на достижение реального результата. Сергей Проклов во время стажировки показал высокую ответственность, вдумчивое отношение, целеустремленность. Уверен, он сможет усилить команду Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

Ранее более 100 участников программы «Время героев» получили новые назначения, среди них – полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

Так, Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.