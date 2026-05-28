Путин: Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в 30 млрд долларов

Путин: Товарооборот России и Казахстана превысит 30 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что товарооборот между Россией и Казахстаном в ближайшее время превысит 30 млрд долларов, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

«В прошлом году наш товарооборот, Касым-Жомарт Кемелевич уже сказал об этом, составил почти 29 миллиардов долларов. Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер», – подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что взаимная торговля надежно защищена от внешнего влияния.

«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», – заявил Путин.

Ранее Путин и Токаев официально закрепили ключевые направления межгосударственного взаимодействия.

Токаев подтвердил статус Москвы в качестве главного инвестора.

Также Путин заявил, что военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе.