Токаев назвал визит Путина в Астану вошедшим в летопись двух стран

Tекст: Дарья Григоренко

Токаев подчеркнул значимость прошедшего диалога для истории обеих стран, передает ТАСС.

«Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина, безусловно, оцениваю как очень успешный. Этот визит, безусловно, войдет в летопись нашего стратегического партнерства и союзнических отношений как событие особой важности», – заявил политик во время обращения к прессе.

Владимир Путин также остался доволен итогами встречи. Глава государства охарактеризовал состоявшиеся переговоры как деловые, конструктивные и весьма результативные.

«Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными», – сказал Путин.

Главы государств впервые подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.