Tекст: Дмитрий Зубарев

Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.