Анонсировано проведение концертов фестиваля «Кантата» на необычных площадках

Tекст: Вера Басилая

Грандиозное культурное событие охватит города от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты посетят около 20 тыс. зрителей. Классические произведения прозвучат в кремлях, на площадях и даже на фоне доменных печей металлургического комбината в Череповце.

В этом году к нему присоединились 15 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Череповец, Курск, Новороссийск, Йошкар-Ола, Рязань, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чебоксары, Карелия.

«Ключевая идея марафона «Кантата. Россия» – продвижение академического искусства и создание прочной связи поколений через богатое наследие страны. Симфонические и хоровые произведения исполняются в исторических и общественных пространствах, объединяя граждан России общим языком музыки. Для нас важно, что 12 июня страна звучит единым симфоническим голосом – от Калининграда до Дальнего Востока», – отметил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Наблюдательного совета фестиваля «Кантата» Сергей Новиков.

По данным ВЦИОМ, 22% респондентов посещали театры за последний год, а интерес молодежи к академическому искусству заметно растет. Глава центра Валерий Федоров пояснил, что классика перестает быть нишевым продуктом.

Центральным событием станет выступление дирижера Юрия Башмета в Москве.

В регионах выступят симфонические оркестры и ведущие солисты. Дирижер Филипп Чижевский сообщил, что исполнение музыки Георгия Свиридова на заводе подчеркнет мощь отечественной металлургии. В Калининграде концерт пройдет под руководством Фабио Мастранджело при участии актрисы Софьи Эрнст.

«Всероссийский марафон «Кантата. Россия» – это на сегодняшний день один из самых масштабных проектов в сфере академической музыки в России. В День России классическая музыка выходит за пределы концертных залов и звучит в кремлях, на площадях, в исторических центрах и знаковых локациях. Для нас особенно важно, что академическое искусство становится частью общего культурного переживания страны», – отметил генеральный продюсер фестиваля «Кантата», генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

Шестой международный фестиваль классической музыки приурочили к 80-летию образования Калининградской области.

В прошлом году старт марафону на Красной площади дал оркестр Большого театра под управлением Валерия Гергиева.