  Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    28 мая 2026, 12:02 • Новости дня

    Пекин сообщил о планах углубить военное сотрудничество с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Китая будут сотрудничать с Россией для реализации договоренностей лидеров двух стран, углублять сотрудничество и оказывать взаимную поддержку, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

    Пекин и Москва планируют активно развивать взаимодействие в оборонной сфере, передает РИА «Новости». Официальный представитель китайского военного ведомства Цзян Бинь на брифинге подчеркнул готовность оказывать всестороннюю поддержку российским коллегам.

    «Военные Китая будут сотрудничать с российской стороной для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, постоянно обогащать и углублять содержание сотрудничества, твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим важнейшие интересы и вызывающие основные озабоченности каждой стороны», – заявил спикер.

    По его словам, эти действия призваны вывести стратегическое партнерство армий на совершенно иной уровень. Кроме того, укрепление связей внесет весомый вклад в поддержание правосудия и международной справедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай решили совместно противостоять глобальным военным угрозам.

    В январе Министерство обороны КНР назвало военное сотрудничество с Москвой ключевым достижением дипломатии.

    В прошлом году Народно-освободительная армия Китая выразила готовность укреплять стратегические связи с Вооруженными силами РФ.

    27 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» выступила за выработку единых правил применения искусственного интеллекта в вузах, чтобы защитить студентов от необъективной оценки дипломных и курсовых работ.

    Поводом для обсуждения стали обращения студентов, которые не могут защитить выпускные работы из-за подозрений в использовании сгенерированных искусственным интеллектом текстов, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев признал, что в правовом регулировании применения ИИ по-прежнему много пробелов. «Правовое регулирование применения искусственного интеллекта – это сфера, в которой пока много пробелов», – заявил он, подчеркнув недопустимость автоматической оценки работ только по результатам проверки информационными системами.

    По его словам, встреча стала сигналом преподавателям о необходимости комплексного и взвешенного подхода, чтобы исключить случаи, когда студентам приходится переписывать квалификационные работы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, отметив, что цифровые системы могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. Он указал, что итоговую оценку должны формировать преподаватели и экзаменационные комиссии, а не алгоритмы.

    Фальков также сообщил, что доля текста студенческих работ, сгенерированного нейросетями, растет, а лидируют экономические специальности, где она достигает до 60%. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил о создании по поручению Дмитрия Медведева Совета по инновационному и технологическому развитию.

    В новой Народной программе, над которой работает Совет, появится технологический раздел, включающий особую главу о развитии искусственного интеллекта и законодательных условиях его безопасного внедрения.

    Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Yandex Александр Крайнов заявил, что ценность студенческой работы заключается в самостоятельном осмыслении результата, а не в простой генерации текста, и подчеркнул, что работодатели заинтересованы в специалистах, умеющих добавлять ИИ дополнительную ценность.

    Представитель ГК «Ростех» Юлия Цветкова отметила, что в целевые образовательные программы уже включены модули и дисциплины по ИИ и машинному обучению, а кампусы и инженерные комплексы развиваются с учетом этих задач. Подводя итоги, Якушев заявил, что технологии должны помогать студентам, но не подменять получение знаний, и предложил вузам экспериментировать с разными форматами курсовых работ с применением ИИ и без него.

    28 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ
    Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался убедить общественность в том, что у страны нет причин опасаться высоких цен на топливо.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с избирателями попытался убедить их в том, что экономические проблемы, которые последуют в случае ограничения поставок газа, республику не коснутся.

    «Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами, потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», – приводит его слова Sputnik Армения.

    Отметим, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Как отметила накануне представитель МИД Мария Захарова, «посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о вероятном падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%. Эксперт Юшков предрек потерю Арменией 5 млрд долларов вне структур ЕАЭС.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    27 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    @ armenia.gazprom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, дипломатическое представительство вручило адресатам письмо министра энергетики Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».

    «Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», – сказала Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    @ Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обновленный УАЗ «Патриот» с новой светодиодной оптикой и доработанным салоном выйдет на российский рынок уже осенью. Производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник на видео, раскрыв изменения во внешности и интерьере модели.

    Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

    В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

    О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

    Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

    Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

    Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.

    27 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с освобождением населенного пункта Воздвижевка, отметив значительный урон Вооруженных сил Украины.

    Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает ТАСС.

    Российские военнослужащие отличились в ходе боев за населенный пункт Воздвижевка.

    В своем обращении министр высоко оценил мужество личного состава.

    «Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее военные заняли запорожское село Верхняя Терса.

    Суточные потери украинской армии на различных направлениях превысили 990 военнослужащих.

    27 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» заявила о катастрофических итогах первого года правления Фридриха Мерца и призвала его покинуть пост канцлера.

    Лидер политического объединения в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой действующего главы немецкого правительства. Она считает, что продолжение текущего курса грозит стране серьезными последствиями, пишет РИА «Новости».

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!» – написала политик в соцсетях.

    В четверг Вагенкнехт планирует озвучить аналогичный призыв на публичном мероприятии в Берлине. К ней присоединятся кандидаты от партии ССВ в столичную Палату депутатов Михаэль Людерс и Александр Кинг.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза также рассматривает сценарий смены действующего канцлера Германии.

    Ранее подавляющее большинство жителей страны выразило недовольство деятельностью главы правительства.

    А участники массовых первомайских демонстраций потребовали немедленной отставки политика.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Украинские беспилотники атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары

    пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский рынок окажется беспощадным к сельскохозяйственной продукции и драгоценным камням из Армении из-за мощного лобби местных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкуренты из стран Европейского союза обладают всеми необходимыми возможностями для вытеснения продукции армянского бизнеса и обязательно ими воспользуются, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью программе «Вести».

    «Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что бельгийские огранщики бриллиантов совершенно не ждут поставки драгоценных камней из Армении. По словам Пескова, местные игроки обладают гигантскими лоббистскими ресурсами для подавления конкурентов, поскольку этот западный рынок крайне беспощаден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Армении с Евросоюзом и ЕАЭС.

    Стремление Еревана в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой.

    Экономист Иван Лизан спрогнозировал падение ВВП республики из-за потенциальных торгово-экономических ограничений со стороны России.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства

    Росздравнадзор сообщил о разработке закона об обязательных электронных рецептах

    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Минздрав готовит законопроект, который переведет отпуск всех рецептурных лекарств в аптеках на электронные рецепты, усилив контроль за их оборотом, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в Совете Федерации.

    По ее словам, речь идет о дополнительном направлении в регулировании фармацевтического рынка, передает ТАСС.

    «У нас еще есть одно направление – это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», – сказала она.

    Ранее Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

