Ростех представил цифровую платформу безопасности «Слава России»

Госкорпорация представила цифровую платформу комплексной безопасности «Слава России» на Международном форуме в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Ростеха. Разработка позволяет оперативно реагировать на различные угрозы и оценивать их опасность.
Комплекс способен прогнозировать кризисные ситуации на объектовом, региональном и муниципальном уровнях. «Платформа получает информацию из различных источников, включая специализированные системы безопасности, оперативные службы и муниципальные системы мониторинга. Объединяя данные, она привязывает их к интерактивной карте местности. Комплекс может работать с большим количеством объектов данных одновременно», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.
Основой новинки стала система на базе программных продуктов отечественной компании «РЕД Софт». Программное обеспечение устанавливается на стандартное российское оборудование и функционирует в отказоустойчивом режиме без необходимости дополнительного обслуживания.
