    28 мая 2026, 11:35 • Новости дня

    Японская Eneos закупила партию российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая нефтегазовая компания Японии приобрела сырье с проекта «Сахалин-2» для обеспечения энергетической безопасности на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

    Сделка состоялась по специальному запросу японского правительства, передает РИА «Новости». Танкер Voyager с грузом сахалинского сырья уже покинул порт Пригородное и направился к терминалу в порту Киирэ.

    «Планируется заход на базу Eneos в Киирэ… Мы осуществили закупку российской нефти... В связи с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к нам с запросом о дополнительном альтернативном обеспечении сырой нефтью», – сообщили в корпорации.

    Точные объемы текущей поставки не раскрываются, однако вместимость судна составляет около 110 тыс. тонн, что эквивалентно примерно 800 тыс. баррелей. Представители компании подчеркнули, что приобретенное топливо не подпадает под действующие экономические санкции, и они продолжат сотрудничество с профильными ведомствами.

    Япония ранее минимизировала импорт из России, однако сохранила периодические закупки в рамках «Сахалина-2». В декабре 2025 года Минфин США официально разрешил морскую транспортировку нефти с этого проекта в Японию вплоть до 18 июня 2026 года.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    26 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Делегация министерства экономики и МИД Японии прибыла в Россию
    Tекст: Антон Антонов

    Делегация министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также японского внешнеполитического ведомства находится с визитом в России, сообщила представитель японского министерства экономики.

    В Россию прибыли глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава, передает РИА «Новости».

    «Они проведут встречи на правительственном уровне», – сообщила представитель японского ведомства.

    Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ресэй Акадзава сообщил, что «цель этого визита – коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в России», передает ТАСС.

    Визит делегации МИД и минэкономики Японии в Россию продлится несколько дней.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    27 мая 2026, 00:53 • Новости дня
    Силуанов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Текущая конъюнктура нефтяного рынка не должна влиять на долгосрочные цели бюджетной политики страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанову был задан вопрос о том, какой эффект на бюджет окажет нынешняя конъюнктура нефтяного рынка. «Базовая цена на нефть (цена отсечения) – параметр долгосрочной бюджетной политики. То есть говорить о ее значении на каждый конкретный год не совсем корректно», – приводит ответ Силуанова «Коммерсантъ».

    По его словам, ежегодная корректировка этого показателя привела бы к размыванию целеполагания бюджетного правила, уровень базовой цены на нефть рассчитывается на горизонт от десяти лет и более. На столь длинной дистанции влияние текущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке на баланс рынка остается неочевидным. Стремление к энергетической безопасности подталкивает потребителей к альтернативным источникам энергии.

    Силуанов отметил, что разногласия между странами-экспортерами могут спровоцировать резкое падение нефтяных котировок, при котором на рынке останутся лишь компании с минимальными издержками добычи. В условиях растущего геополитического давления на логистику «чистая» цена реализации российской нефти сохраняется ниже мирового уровня, и рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не стоит.

    Министр подчеркнул необходимость консервативного подхода к определению базовой цены. В качестве ответа на вопрос о возможном «плане Б» он назвал наличие достаточных резервов в Фонде национального благосостояния. Благоприятной ценовой конъюнктурой необходимо воспользоваться для восполнения ФНБ и снижения долгового бремени нефтяных компаний, сказал он.

    26 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.

    «Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.

    Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.

    28 мая 2026, 06:02 • Новости дня
    Власти Японии заявили о намерении защитить активы в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено защищать активы японских компаний в России, одновременно продолжая санкционную политику в координации со странами G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Официальный Токио намерен отстаивать интересы японского бизнеса, передает РИА «Новости». Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара отметил, что страна продолжит координировать санкционную политику с партнерами.

    Делегация министерства экономики и бизнес-кругов находилась в России 26 и 27 мая. Представители Японии провели встречи с сотрудниками Минэкономразвития и Минпромторга, а также с рядом экономических организаций.

    «Насколько мне известно, они провели встречи с представителями правительства и соответствующих экономических организаций», – сказал Кихара. Политик добавил, что на переговорах обсуждалась защита активов японских компаний. Стороны также затронули состояние промышленности и общую ситуацию вокруг работающих в России предприятий.

    27 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Глава Банка Японии признал нефтяной шок в экономике страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японская экономика, по оценке главы центробанка страны Кадзуо Уэды, уже испытывает шок от подорожания нефти на фоне роста цен на энергоносители.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что страна столкнулась с последствиями резкого удорожания нефти. «Экономика сталкивается с шоком цен на нефть», – сказал Уэда, подчеркнув, что реакция инфляции будет зависеть от динамики заработных плат и курса национальной валюты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

    Японская пресса отмечает, что из-за устойчивого роста стоимости нефти усиливаются риски дальнейшего повышения потребительских цен в стране. Рынки внимательно следят за заявлениями Банка Японии на фоне затянувшегося периода высокой инфляции.

    Во вторник стало известно, что правительство Японии направит 513,5 млрд иен, что эквивалентно 3,23 млрд долларов, на субсидии для оплаты электричества и газа. Эти меры связаны с ростом тарифов, вызванным обострением ситуации на Ближнем Востоке и подорожанием энергоресурсов.

    27 мая 2026, 18:05 • Новости дня
    Шойгу заявил о заигрывании Японии с украинскими неонацистами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио активно развивает контакты с Североатлантическим альянсом и поддерживает радикальные элементы в Киеве и Тайбэе, создавая новые угрозы международной безопасности, отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на тревожные тенденции во внешней политике Японии. Выступая на консультациях представителей стран АСЕАН в рамках международного форума по безопасности в Подмосковье, он подчеркнул опасный характер взаимодействия Токио с западным военным блоком и неонацистами на Украине, передает ТАСС.

    «Риски несет курс Японии на отход от послевоенных пацифистских принципов. Все прекрасно помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в XX веке в милитаристском угаре», – сказал Шойгу.

    Он добавил, что последствия действий нынешнего японского руководства трудно предсказать. Политик обратил внимание на поддержку Токио украинских неонацистов и сепаратистов на Тайване.

    27 мая 2026, 10:26 • Новости дня
    Доставлявший российскую нефть танкер Voyager отправился в Японию

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер Voyager, перевозивший партию российской нефти с Сахалина для японских компаний Taiyo Oil и Idemitsu Kosan, снова направился в Японию.

    Судно Voyager, ранее доставлявшее нефть японским компаниям, вновь держит курс в порт Киирэ, где располагается крупная нефтяная база ENEOS.Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга судов, передает ТАСС. Судно должно прибыть в порт Киирэ рано утром 31 мая.

    В Киирэ находится крупнейшая в стране база хранения нефти компании ENEOS. Она насчитывает 57 резервуаров общим объемом 7,35 млн килолитров, что составляет около 46 млн баррелей. База также выполняет транзитную функцию, перекачивая сырье с крупных танкеров на суда меньшего водоизмещения для дальнейшей транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы.

    В начале мая Taiyo Oil и Idemitsu Kosan подтвердили закупку сахалинской нефти в рамках диверсификации поставок. Япония более чем на 90% зависит от ближневосточной нефти, и на фоне геополитической нестабильности эксперты и политики призывают возобновить импорт из России. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев отмечал, что японская сторона приобретает сырье с проекта «Сахалин-2» лишь один-два раза в год.

    27 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Нефть подешевела на 2% из-за ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась почти на 2%, опустившись ниже 95 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть сокращаются примерно на 2% на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    По состоянию на утро среды цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,92% относительно предыдущего закрытия, составив 94,81 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI подешевели на 2,36%, до 91,67 доллара.

    Аналитики связывают снижение котировок с переговорами между Ираном и США о возможном завершении ближневосточного конфликта.

    Ранее газета New York Post сообщила, что Дональд Трамп проведет встречу с кабинетом в Кэмп-Дэвиде в преддверии решающего этапа диалога с Тегераном. Госсекретарь США Марко Рубио также отметил хорошие шансы на временное ядерное соглашение с Ираном.

    «Цена на нефть марки Brent может снизиться на оптимизме по поводу договоренностей», – заявил руководитель отдела товарных исследований в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни. Однако эксперт добавил, что до полноценного открытия Ормузского пролива без политических ограничений падение цен, вероятно, останется незначительным и временным.

    28 мая 2026, 07:51 • Новости дня
    В Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено в июле сформировать совет экспертов для подготовки законопроектов о предотвращении шпионской деятельности и о создании управления внешней разведки. Будет рассмотрен также вопрос о системе регистрации легальных иностранных агентов, действующих в интересах зарубежных государств и частных компаний, сообщает газета «Санкэй».

    В июле власти страны планируют начать подготовку соответствующих документов, передает ТАСС. Законодателям предстоит рассмотреть вопрос регистрации легальных иностранных агентов, работающих на зарубежные государства и частные компании.

    Реализация инициативы может столкнуться с серьезными трудностями. Главными проблемами станут соблюдение свободы журналистской деятельности, нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие необходимой учебной базы. Также потребуется создать правовую основу для работы агентов за границей.

    Накануне верхняя палата японского парламента окончательно утвердила создание Национального совета по разведке. Новая структура под руководством премьер-министра начнет функционировать уже в июле текущего года.

    Практической реализацией задач займется Национальное разведывательное управление. Ведомство сформируют на базе действующего Исследовательского бюро, которое анализирует данные из открытых источников, спутников и информацию от американских коллег.

    28 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    «Транснефть» заявила о росте экспорта нефти через Козьмино в Азию до 50 млн тонн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки отечественных углеводородов покупателям Азиатско-Тихоокеанского региона достигнут отметки в 50 млн тонн, сообщил президент компании «Транснефть» Николай Токарев.

    «При проектной мощности 30 Козьмино в прошлом году завершило на отметке 46. И будет 50. Но это за счет технических мероприятий, которые позволят это сделать», – подчеркнул руководитель предприятия, передает РИА «Новости».

    28 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

    Министры энергетики России и Казахстана обменялись межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан в присутствии лидеров государств в рамках официального визита российской делегации в Астану.

    Президент Владимир Путин отметил важность транзитных маршрутов для обеих стран.

    «Через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии», – заявил Путин.

    По итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было подписано совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.

    «Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов», – сказал Путин по итогам переговоров.

