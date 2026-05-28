  Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    28 мая 2026, 11:22 • Новости дня

    Токаев назвал Россию лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил статус России как главного инвестора.

    «Именно Россия сейчас является лидером по вложению прямых инвестиций в нашу экономику: 29 млрд долларов. И мы будем продолжать работать именно в этом ключе», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    По словам казахстанского лидера, экономика страны активно развивается благодаря тесному взаимодействию с Москвой. Объем взаимной торговли достиг рекордной отметки, составив около 30 млрд долларов.

    Российский президент также отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества. «В прошлом году товарооборот составил свыше 28 млрд долларов, а в этом году за первый квартал вырос еще на более чем 9%», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита Владимир Путин опубликовал статью о перспективах российско-казахстанских отношений.

    Лидеры двух государств начали переговоры в стилизованном под юрту Дворце независимости.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги беседы в узком формате.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Tекст: Катерина Туманова

    Пациентам, оформлявшим листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода, планируют ограничить период лечения на дому без решения специальной врачебной комиссии, сказано в проекте приказа министерства.

    Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

    После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

    Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

    В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обновил правила оформления больничных. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Эксперт Анпилогов: Норвегия «ядерным зонтиком» Франции нарисовала на спине мишень

    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    28 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Посол Келин объяснил отказ журналистов Би-би-си посетить Старобельск

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные СМИ намеренно игнорируют преступления киевских властей против мирного населения, предпочитая освещать исключительно ответные действия российских вооруженных сил в контексте атак и нападений, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

    Отказ британской телекорпорации Би-би-си от поездки в Старобельск демонстрирует двуличие западной прессы. Посол Андрей Келин отметил, что журналисты Британии целенаправленно искажают факты.

    «Подобное лицемерие западной прессы не новость. Мы давно привыкли к этой перевернутой логике: Лондон и европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата в интервью телеканалу «Звезда».

    Келин отметил, что пресса подает действия армии России как атаки на гражданское население и полностью замалчивая преступления Киева.

    Он добавил, что репортеры агентства Reuters оказались менее циничными и посетили место трагедии с Старобельске, но их итоговый материал получился предвзятым, так как удар по колледжу назвали предполагаемым.

    Фотографии разрушенного здания сопровождались примечанием Reuters о невозможности независимой проверки фактов. В конечном итоге эта статья затерялась в массиве современной русофобской пропаганды, отметил посол.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске. L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР. После посещения места трагедии в Старобельске, журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Казахстан решил увеличить транзит российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве

    Запашный заявил о просьбах цирковых артистов с Украины выступить в Москве

    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве
    Tекст: Катерина Туманова

    Цирковые артисты с Украины выразили желание участвовать в юбилейном, десятом, всемирном фестивале «Идол», однако организаторы рекомендовали им воздержаться от поездки из-за угрозы санкций Киева, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться», – рассказал он РИА «Новости».

    Запашный пояснил, что организаторы решили временно отклонить эти заявки ради безопасности самих выступающих. Многие цирковые деятели, по его словам, связывались с Москвой как с территории европейских государств, так и непосредственно с Украины.

    Юбилейный десятый фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. На арене выступят представители Китая, Италии, Германии, КНДР, Венгрии и других стран. Художественными руководителями мероприятия традиционно выступают братья Эдгард и Аскольд Запашные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро». Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.


    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    Путин: Военное сотрудничество с Казахстаном укрепляет безопасность в регионе

    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном
    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики

    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. В своем обращении Путин подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим и дружественным отношениям с Баку, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики», – говорится в телеграмме российского лидера.

    «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах», – отметил Путин.

    По его словам, партнерское взаимодействие в региональных и международных делах отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии. В заключение российский президент пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

    Осенью Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе.

    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    Путин и Токаев открыли переговоры России и Казахстана личной беседой

    Путин и Токаев начали переговоры в Астане
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    28 мая 2026, 02:16 • Новости дня
    Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.


    28 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    Мизулина сообщила о взыскании с блогера Лебедева 300 тыс. рублей за оскорбление

    Мизулина: Приставы взыскали с блогера Лебедева 300 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о взыскании приставами 300 тыс. рублей с блогера Артемия Лебедева и передала их в Общероссийский народный фронт для поддержки участников спецоперации.

    «Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО – все средства я направила в Общероссийский народный фронт», – написала она в Telegram-канале.

    Мизулина добавила, что ожидает взыскания средств и с иноагента Юрия Дудя.

    Напомним, Лефортовский суд Москвы признал в мае 2025 года несоответствующими действительности и порочащими сведения из пяти видеофрагментов, распространенных блогером Лебедевым и иноагентом и журналистом Дудем, и обязал удалить их из роликов. Лебедев также должен выплатить Мизулиной 300 тыс. рублей, Дудь – 200 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд подтвердил взыскание с Лебедева и Дудя по иску Мизулиной. Приставы в мае 2026 года начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной.


    28 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали рассылать путешественникам поддельные уведомления об ошибке оплаты жилья, заставляя в спешке переходить на фишинговые сайты, откуда крадут реквизиты банковских карт, рассказал специалист проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

    «Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», – сказал Кучава ТАСС.

    Кроме того, преступники отправляют электронные письма с предложениями эксклюзивных скидок. Адрес отправителя в таких рассылках отличается от настоящего всего одним символом. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс, где оставляет свои персональные и платежные данные.

    Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, игнорировать слишком выгодные предложения и пользоваться только официальными магазинами приложений. Все финансовые операции следует проводить исключительно внутри проверенных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о росте сезонных мошенничеств в отпускной период. Эксперт предупредил о мошеннических предложениях дешевых билетов. Юрист сообщил, что мошенники начали подделывать сайты известных детских лагерей.

