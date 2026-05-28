Экс-офицер ЦРУ похитил золото на миллионы долларов

Бывшего сотрудника ЦРУ обвинили в краже золотых слитков на 40 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Дэвиду Рашу, ранее занимавшему руководящую должность в ЦРУ и имевшему высший уровень допуска к секретной информации, предъявлены обвинения в краже государственных средств, передает Sky News.

На прошлой неделе он был взят под стражу после того, как в начале мая в его доме в Вирджинии обнаружили более 300 золотых слитков на сумму свыше 40 млн долларов.

Помимо драгоценного металла власти изъяли около 2 млн долларов наличными и десятки роскошных часов. ФБР, ведущее расследование совместно с ЦРУ и Министерством юстиции США, утверждает, что с ноября по март Раш запрашивал и получал «значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках на рабочие расходы».

Следствие полагает, что обвиняемый присвоил государственное имущество для личного пользования, однако точные цели хищения пока не установлены. Часть средств была найдена в складском помещении рядом с его офисом. В настоящее время Раш находится под стражей в ожидании слушаний в федеральном суде Александрии, которые пройдут в пятницу.

В ходе расследования также выяснилось, что задержанный годами предоставлял ложную информацию о своем образовании и военной службе. ФБР заявляет, что Раш выдавал себя за пилота ВМС США и выпускника двух университетов, хотя на самом деле служил в резерве ВМС с 2004 по 2015 год и не обучался в указанных вузах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле венгерская таможня опубликовала видеозапись с подделывающим накладные на перевозку золотых слитков экс-генералом СБУ.