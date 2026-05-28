Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс

Tекст: Мария Иванова

Национальное собрание Франции в четверг планирует проголосовать за отмену Черного кодекса, передает Associated Press.

Этот декрет, подписанный королем Людовиком XIV в 1685 году, регулировал положение рабов в колониях и объявлял людей движимым имуществом. Хотя рабство отменили еще в 1848 году, сам документ так и не был официально аннулирован.

«Меня это шокирует. Закон, который относился к чернокожим как к собственности, просто продолжал существовать», – заявила Мюриэль Жан-Батист, медсестра из Парижа, чьи родители приехали с Мартиники.

Ранее президент Эммануэль Макрон признал, что двухвековое равнодушие к этому кодексу давно перестало быть простой оплошностью и стало формой оскорбления.

Автор инициативы Макс Матиасин отметил, что голосование поможет восстановить человеческое достоинство потомков порабощенных людей. При этом критики подчеркивают исключительно символический характер отмены. По их словам, этот шаг никак не решит проблем системного расизма и глубокой бедности во французских заморских департаментах.

Ранее на карибском острове Мартиника вспыхнули массовые беспорядки из-за нищеты местного населения.