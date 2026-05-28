Путин оценил инициативу Токаева по поддержке русского языка

Tекст: Дарья Григоренко

Во время двусторонних переговоров глава государства обратил внимание на успехи в культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран, передает РИА «Новости».

«Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности», – сказал Путин.

В поездке лидера государства сопровождает делегация из более чем 30 человек. В ее состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Также запланировано участие президента в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне визита Владимир Путин оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

После этого президенты двух стран продолжили встречу с участием профильных министров.