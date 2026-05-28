Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате

Tекст: Вера Басилая

Токаев назвал успешными переговоры с президентом России Владимиром Путиным в узком формате, передает РИА «Новости».

«Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимные нацеленности на укрепление нашего многопланового партнерства», – заявил Токаев в ходе встречи.

Токаев также сообщил, что между странами не существует никаких спорных вопросов. По его словам, дружественные и близкие связи с Россией имеют первостепенное значение для республики.

Казахстанский лидер добавил, что рассматривает визит Путина как подтверждение особых отношений двух государств в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В рамках визита президент России также примет участие в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Российский лидер прибыл в Астану в среду с государственным визитом. Его сопровождает представительная делегация из более чем 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука и девять федеральных министров.

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в столичный Дворец независимости.

Во время официальной церемонии встречи казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России.

Позже Путин и Токаев открыли переговоры России и Казахстана личной беседой.