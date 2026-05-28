Дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск хоккейных сборных России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение об отстранении российских хоккеистов было аннулировано, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», – заявил глава ведомства.

По словам Дегтярева, на последней конференции Федерации хоккея России было решено начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. Первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь Международная федерация хоккея должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России, передает РИА «Новости».

Напомним, совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года совет Международной федерации хоккея оставил в силе санкции против сборной России.

В мае прошлого года Олимпийский комитет России анонсировал подготовку юридических шагов для обжалования недопуска спортсменов.

В середине мая текущего года Федерация хоккея России выдвинула Дмитрия Курбатова на выборы в совет IIHF.