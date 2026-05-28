Переговоры Путина и Токаева продолжились с участием делегаций

Tекст: Вера Басилая

Лидеры государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев перешли к обсуждению вопросов в расширенном составе, передает ТАСС. К главам государств присоединились члены официальных делегаций.

С российской стороны во встрече участвуют около 30 человек. В состав группы вошли отраслевые министры и руководители крупных отечественных компаний.

Мероприятие проходит во Дворце независимости Казахстана. Этот современный комплекс стилизован под традиционную казахскую юрту, именно там ранее состоялась церемония официальной встречи российского лидера.

До этого президенты провели беседу в узком кругу советников. Подобный формат позволил концептуально наметить главные темы диалога и достичь принципиальных договоренностей.

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в столичный Дворец независимости.

Во время официальной церемонии встречи казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России.

Позже Путин и Токаев открыли переговоры России и Казахстана личной беседой.