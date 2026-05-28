Путин и Токаев начали переговоры в Астане

В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

«Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.