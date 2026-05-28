  Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    28 мая 2026, 09:59 • Новости дня

    Латвия начала отгораживаться от России «зубами дракона»

    Tекст: Мария Иванова

    Национальные вооруженные силы Латвии приступили к возведению оборонительных заграждений на изъятых у собственников участках вдоль российской границы.

    Рига начала устанавливать пирамидальные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона», передает ТАСС. Сообщается, что конструкции размещаются в три ряда шириной около десяти метров. Каждая бетонная фигура весит около полутора тонн.

    Заграждения «призваны не допустить передвижения военной техники через границу». В дополнение к бетонным пирамидам на приграничных территориях планируется выкопать противотанковые рвы. В прошлом году Сейм Латвии принял закон, позволяющий размещать оборонительные сооружения на частных землях у границы с РФ.

    Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести «линию обороны» на границе с Россией и Белоруссией. Страны запросили у Евросоюза финансирование для защиты от предполагаемой угрозы. Строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее 2,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль российской и белорусской границ.

    Осенью прошлого года страны Прибалтики и Польша решили объединить свои оборонительные проекты.

    Весной прошлого года литовское Минобороны объявило о совместном строительстве линии укреплений.

    27 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» выступила за выработку единых правил применения искусственного интеллекта в вузах, чтобы защитить студентов от необъективной оценки дипломных и курсовых работ.

    Поводом для обсуждения стали обращения студентов, которые не могут защитить выпускные работы из-за подозрений в использовании сгенерированных искусственным интеллектом текстов, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев признал, что в правовом регулировании применения ИИ по-прежнему много пробелов. «Правовое регулирование применения искусственного интеллекта – это сфера, в которой пока много пробелов», – заявил он, подчеркнув недопустимость автоматической оценки работ только по результатам проверки информационными системами.

    По его словам, встреча стала сигналом преподавателям о необходимости комплексного и взвешенного подхода, чтобы исключить случаи, когда студентам приходится переписывать квалификационные работы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, отметив, что цифровые системы могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. Он указал, что итоговую оценку должны формировать преподаватели и экзаменационные комиссии, а не алгоритмы.

    Фальков также сообщил, что доля текста студенческих работ, сгенерированного нейросетями, растет, а лидируют экономические специальности, где она достигает до 60%. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил о создании по поручению Дмитрия Медведева Совета по инновационному и технологическому развитию.

    В новой Народной программе, над которой работает Совет, появится технологический раздел, включающий особую главу о развитии искусственного интеллекта и законодательных условиях его безопасного внедрения.

    Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Yandex Александр Крайнов заявил, что ценность студенческой работы заключается в самостоятельном осмыслении результата, а не в простой генерации текста, и подчеркнул, что работодатели заинтересованы в специалистах, умеющих добавлять ИИ дополнительную ценность.

    Представитель ГК «Ростех» Юлия Цветкова отметила, что в целевые образовательные программы уже включены модули и дисциплины по ИИ и машинному обучению, а кампусы и инженерные комплексы развиваются с учетом этих задач. Подводя итоги, Якушев заявил, что технологии должны помогать студентам, но не подменять получение знаний, и предложил вузам экспериментировать с разными форматами курсовых работ с применением ИИ и без него.

    28 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался убедить общественность в том, что у страны нет причин опасаться высоких цен на топливо.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с избирателями попытался убедить их в том, что экономические проблемы, которые последуют в случае ограничения поставок газа, республику не коснутся.

    «Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами, потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», – приводит его слова Sputnik Армения.

    Отметим, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Как отметила накануне представитель МИД Мария Захарова, «посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о вероятном падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%. Эксперт Юшков предрек потерю Арменией 5 млрд долларов вне структур ЕАЭС.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    27 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    @ armenia.gazprom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, дипломатическое представительство вручило адресатам письмо министра энергетики Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».

    «Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», – сказала Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    @ Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обновленный УАЗ «Патриот» с новой светодиодной оптикой и доработанным салоном выйдет на российский рынок уже осенью. Производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник на видео, раскрыв изменения во внешности и интерьере модели.

    Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

    В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

    О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

    Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

    Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

    Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.

    27 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с освобождением населенного пункта Воздвижевка, отметив значительный урон Вооруженных сил Украины.

    Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает ТАСС.

    Российские военнослужащие отличились в ходе боев за населенный пункт Воздвижевка.

    В своем обращении министр высоко оценил мужество личного состава.

    «Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее военные заняли запорожское село Верхняя Терса.

    Суточные потери украинской армии на различных направлениях превысили 990 военнослужащих.

    27 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» заявила о катастрофических итогах первого года правления Фридриха Мерца и призвала его покинуть пост канцлера.

    Лидер политического объединения в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой действующего главы немецкого правительства. Она считает, что продолжение текущего курса грозит стране серьезными последствиями, пишет РИА «Новости».

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!» – написала политик в соцсетях.

    В четверг Вагенкнехт планирует озвучить аналогичный призыв на публичном мероприятии в Берлине. К ней присоединятся кандидаты от партии ССВ в столичную Палату депутатов Михаэль Людерс и Александр Кинг.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза также рассматривает сценарий смены действующего канцлера Германии.

    Ранее подавляющее большинство жителей страны выразило недовольство деятельностью главы правительства.

    А участники массовых первомайских демонстраций потребовали немедленной отставки политика.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Украинские беспилотники атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары

    пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский рынок окажется беспощадным к сельскохозяйственной продукции и драгоценным камням из Армении из-за мощного лобби местных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкуренты из стран Европейского союза обладают всеми необходимыми возможностями для вытеснения продукции армянского бизнеса и обязательно ими воспользуются, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью программе «Вести».

    «Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что бельгийские огранщики бриллиантов совершенно не ждут поставки драгоценных камней из Армении. По словам Пескова, местные игроки обладают гигантскими лоббистскими ресурсами для подавления конкурентов, поскольку этот западный рынок крайне беспощаден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Армении с Евросоюзом и ЕАЭС.

    Стремление Еревана в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой.

    Экономист Иван Лизан спрогнозировал падение ВВП республики из-за потенциальных торгово-экономических ограничений со стороны России.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии

    Эксперт Джерелиевский: Британия и Польша готовятся к агрессии против России

    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны постепенно предпринимают шаги по созданию военной организации, которая стала бы альтернативой НАТО. Процесс продвигается через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности.

    «Соглашение об обороне и безопасности, которое планируют подписать Британия и Польша, ложится в общую концепцию создания некоего европейского военного блока, альтернативного НАТО», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок – важный инструмент контроля стран Европы.

    Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», – добавил собеседник. Как полагает аналитик, польско-британское соглашение по вопросам безопасности и обороны – это также подготовка к агрессии против России.

    «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить нашу страну и европейцев», – рассуждает Джерелиевский.

    Судить о мотивации европейских политиков в этом вопросе сложнее, признался эксперт. Впрочем, все они так или иначе связаны с транснациональными корпорациями. «Эти люди не выражают интересов своих стран и народов, готовы принести их в жертву так же, как это делает, например, Владимир Зеленский», – продолжил аналитик.

    Специалист также оценил некоторые пункты соглашения Варшавы и Лондона. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

    Собеседник также считает, что страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО.

    «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, что это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

    «Другими словами, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того, как начнется полномасштабный конфликт. В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил Джерелиевский.

    В среду в Лондоне пройдут переговоры премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. По их итогам, как ожидается, будет подписано соглашение об обороне и безопасности, которое станет продолжением аналогичных пактов Британии с Францией и Германией.

    Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС, говорится на сайте британского правительства. Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, совместное производство ракет средней дальности.

    Лондон и Варшава также намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

    Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Стороны хотят расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве. Стармер и Туск обсудят рост числа гибридных атак в Европе, а также совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

    Польский премьер заявил, что в новом соглашении Россия определена как «прямая угроза». По его словам, «история учит», что Польше нужно создавать «надежные союзы», в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность, считает политик.

    По мнению Стармера, договор значительно улучшает отношения Британии и Польши, а сотрудничество в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – заявил в свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

    Напомним, власти Британии заняли четвертое место, а Польши – восьмое в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее соглашения в сфере безопасности Лондон подписал с Германией и Францией. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил суть военного сотрудничества Туманного Альбиона и Берлина.

