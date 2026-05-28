  • Новость часаПутин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    28 мая 2026, 09:54 • Новости дня

    Каллас не смогла объяснить выбор переговорщика от Евросоюза с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Есть много вещей, которые беспокоят Европу. Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать – это ловушка», – заявила политик.

    Дипломат добавила, что переговорный процесс требует командной работы, и призвала страны объединения выступать с единых позиций. По ее словам, для достижения результата европейским государствам необходимо действовать сообща, поскольку по отдельности они становятся гораздо слабее. Каллас также напомнила о своих функциях верховного представителя, представляющего Европу на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии в Европе эвентуальными.

    Сама Кая Каллас ранее заявляла о готовности лично вести диалог с российской стороной.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    Комментарии (37)
    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    Комментарии (25)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    Комментарии (13)
    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    Комментарии (9)
    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    Лавров назвал идиотскими требования Евросоюза об ограничении армии России

    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Песков отметил несерьезное отношение к предупреждениям об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос: Требование Украины о вступлении в ЕС в 2027 году невыполнимо

    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 23:02 • Новости дня
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава хорватского правительства Андрей Пленкович подчеркнул необходимость равных требований ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), исключив возможность предоставления особых привилегий Киеву.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею «сокращенной процедуры» интеграции Украины в Евросоюз, передает Euractiv. Политик подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех государств, претендующих на членство в объединении.

    «Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент – это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов... в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики в ключевых секторах», – приводит слова Пленковича журналистам РИА «Новости».

    Заявление прозвучало после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с Северной Македонией. Пленкович напомнил, что Скопье ожидает вступления в ЕС уже около 20 лет. Вопрос членства Украины планируется обсудить на встрече Европейского совета в июне.

    Украина и Молдавия получили статус кандидатов летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он же Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума за 11 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень безработицы в Финляндии в апреле вырос до 11,6%, обновив максимум с мая 2015 года, сообщили в статистическом ведомстве скандинавской страны.

    В апреле текущего года доля безработных граждан в Финляндии выросла до 11,6%, обновив антирекорд весны 2015 года. При этом, показатель безработицы на финском рынке труда продолжает расти. С поправкой на сезонные факторы этот индикатор в апреле составил 10,6%, что является максимальным значением с 2000 года, отмечает «Интерфакс».

    За месяц число граждан, оставшихся без работы, увеличилось на 48 тыс. человек. Теперь в государстве с населением около 5,7 млн проживает 336 тыс. безработных.

    «Затянувшийся кризис на Ближнем Востоке и слабый спрос на летних рабочих повышают риски того, что восстановление рынка труда откладывается», – заявил старший экономист торговой палаты Финляндии Юкка Аппелквист. Эксперт добавил, что позитивных изменений в экономике страны, скорее всего, придется ждать до осени.

    Ранее сообщалось, что осенью прошлого года уровень безработицы в Финляндии достиг отметки в 10 %.

    При этом, в приграничном городе Иматра этот показатель вырос до 15 % из-за закрытия границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне экономического кризиса финские компании массово подали заявления о банкротстве.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 23:30 • Новости дня
    Евродепутат Блага заявил, что Словакия не станет участвовать в «трибунале по России»

    Евродепутат Блага заявил об отказе Словакии участвовать в «трибунале по России»

    Tекст: Катерина Туманова

    «Специальный трибунал» Евросоюза против России – это фарс и нелепость, заявил в Telegram-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

    «Словакия отказывается участвовать в антироссийских трибуналах – я аплодирую! А когда вы поставите Зеленского перед трибуналом по Старобельску? А когда вы поставите американских военных преступников? А когда вы поставите израильских?» – перечислил он вопросы, на которые пока нет ответов.

    Блага особенно отметил мудрость правительства своей страны за решение обойти вниманием это еврофарс.  По его словам, ничего смешнее, чем подготовка ЕС такого действа, он не слышал.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран. Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине. Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков. Член ОП Григорьев заявил, что «Спецтрибунал» ЕС продолжает традицию нацистских судов



    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Песков: Процесс переговоров России с Европой пока не начался

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 15:37 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал Украину «закаленным войной партнером ЕС»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на конференции по безопасности в Гааге заявил о роли Украины для Евросоюза.

    Он подчеркнул, что Европе нужна Украина как «дееспособный и закаленный войной» партнер на восточном фланге ЕС, передает РИА «Новости».

    «Будущее Украины – в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны», – сказал Йеттен, выступая перед участниками форума.

    По его словам, на фоне продолжающегося конфликта на Украине и, как он выразился, нарастающей «российской угрозы» Западу Евросоюз должен осознать преимущества такого партнера.

    При этом глава нидерландского правительства отметил, что Киев обязан полностью выполнить копенгагенские критерии, необходимые для вступления в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    НАТО запланировало привлекать гражданскую индустрию к военной отрасли

    НАТО объявило о программе партнерства гражданских компаний с военными стартапами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс объявил, что планирует соединить оборонные стартапы и гражданских производителей, чтобы расширить выпуск беспилотников на фоне участившихся нарушений воздушного пространства странами с дронами.

    НАТО планирует активнее привлекать гражданские промышленные компании к оборонным проектам. Заместитель генсека альянса по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола на форуме Drone Summit 2026 в Риге заявила: «Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций», передает РИА «Новости».

    По ее словам, инициатива предполагает содействие «установлению контактов» между оборонными стартапами, владеющими передовыми технологиями, в том числе в сфере беспилотников, и гражданскими производителями, которые обладают нужными мощностями и компонентной базой. Яаккола подчеркнула, что текущие конфликты в Европе и соседних регионах показали критическую важность дронов для задач сдерживания и обороны.

    Представитель НАТО отметила, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран альянса стали регулярным явлением. В рамках программы государствам – участникам предложат самостоятельно определить компании, готовые подключиться к оборонным проектам, при этом сам блок не собирается целенаправленно выбирать конкретных партнеров и намерен опираться на решения национальных властей.

    Кроме того, НАТО планирует помогать оборонным стартапам в финансировании, содействуя привлечению инвестиций, получению кредитов и гарантий, необходимых для расширения производства и вывода инновационных разработок на серийный уровень.

    До этого командующий ключевыми силами НАТО, британский генерал-лейтенант Майк Элвисс предупредил о риске быстрой нехватки беспилотников у армии королевства при прямом столкновении с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейским союзникам на июльском саммите в Анкаре предложено представить доказательства наращивания оборонного производства и расширения совместных проектов с американскими компаниями.

    Ранее руководство НАТО на мартовской встрече в Турции сообщало, что пригласит оборонные компании для обсуждения приоритетных инвестиций в беспилотные системы и искусственный интеллект.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов

    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов продемонстрировали активное падение, потеряв 3,7% в ходе торговой сессии на европейских площадках.

    Торги на лондонской бирже ICE завершились падением котировок, передает РИА «Новости».

    Расчетная цена предыдущего дня составляла 571 доллар за тысячу кубометров, однако к середине дня показатель достиг отметки в 549,9 доллара.

    Резкие колебания стоимости энергоносителей фиксировались на протяжении всей весны. В марте средние показатели подскочили почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический максимум на европейском газовом рынке был достигнут в начале весны 2022 года. Тогда стоимость ресурса взлетела до рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, чего не наблюдалось с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость голубого топлива опустилась ниже 570 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевые котировки стабилизировались около отметки 593 доллара.

    В середине мая цена июньских фьючерсов снизилась до 562 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    На параде в Ереване показали российские вооружения
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина