Путин: Эскалация в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на мир

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам первого Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», – отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за тесное сотрудничество для поддержания региональной и глобальной стабильности. По его словам, необходимо строго соблюдать принцип равной и неделимой безопасности.

«Уверен, что высказанные на форуме идеи и предложения, а также практические решения – послужат развитию партнерства наших стран в сфере безопасности, будут содействовать достижению прочного баланса сил в мире. И конечно, внесут вклад в укрепление дружбы и доверия между нашими народами», – сказал Путин в видеообращении.

Совет безопасности России анонсировал приезд на первый Международный форум по безопасности представителей 12 недружественных стран.

Накануне президент Владимир Путин заявил о заметном осложнении военно-политической ситуации в мире.

Ранее глава государства призвал к формированию международной системы равной и неделимой безопасности.