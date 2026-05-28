    Перед смертельным ударом России в Киеве началась борьба за власть
    28 мая 2026, 09:12 • Новости дня

    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. В своем обращении Путин подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим и дружественным отношениям с Баку, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики», – говорится в телеграмме российского лидера.

    «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах», – отметил Путин.

    По его словам, партнерское взаимодействие в региональных и международных делах отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии. В заключение российский президент пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

    Осенью Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    26 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения СНГ по беженцам

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В тексте отмечается, что договор полностью утратил свою актуальность и фактически перестал применяться на практике, передает РИА «Новости».

    Все базовые понятия и механизмы защиты закреплены в российском законодательстве. Национальные законы в полной мере обеспечивают социальные, экономические и правовые гарантии для этих категорий лиц на территории страны.

    Протокол был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в соглашении, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам.

    Правительство России поддержало расширение прав вынужденных переселенцев на бесплатную юридическую помощь.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    25 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области

    Губернатор Хоценко сравнил климат Омской области с Сочи на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что число солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, и составляет от 290 до 310 дней в году.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал Владимиру Путину о развитии тепличного хозяйства и климатических особенностях региона, сообщается на сайте Кремля.

    По словам руководителя субъекта, количество солнечных дней там достигает 290–310 в году, что сопоставимо с показателями Сочи.

    «Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – поинтересовался президент.

    Хоценко подтвердил эту информацию, отметив, что иногда сибирский регион даже превосходит черноморский курорт по этому показателю. «Это не легенда?» – уточнил Путин.

    «Не легенда», – ответил глава региона. Омск стабильно удерживает позиции в пятерке самых солнечных городов России.

    Ранее Путин поручил Хоценко окончательно решить проблему обманутых омских дольщиков

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

