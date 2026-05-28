Эксперты спрогнозировали первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Московской области до 30 мая ожидается преимущественно первый класс пожарной опасности, передает телеканал «360». Накануне на территории государственного лесного фонда региона природных возгораний не зафиксировали. Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией.

В ближайшие дни повышенный третий класс угрозы прогнозируют только в Клинском и Ногинском лесничествах. Второй класс установится в Виноградовском, Орехово-Зуевском и Московском учебно-опытном лесничествах. На остальной территории Подмосковья обстановка останется полностью спокойной.

Синоптики обещают прохладную погоду с переменной облачностью и кратковременными дождями. Днем воздух прогреется от плюс пяти до 15 градусов, а ночью температура может опуститься до нуля. В Комитете лесного хозяйства призвали соблюдать осторожность и при обнаружении пламени звонить в экстренные службы.

