Ростех сообщил об увеличении пропускной способности аэропорта Сочи

Компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, установила в аэропорту Сочи инструментальную систему посадки ILS 2700, передает Telegram-канал Ростеха.
Новое оборудование повышает точность захода на посадку, передавая на борт точные данные о положении воздушного судна относительно взлетно-посадочной полосы.
Ранее специалисты «Азимута» уже оснастили сочинскую воздушную гавань современными комплексами речевой связи, записи и воспроизведения информации. Эта техника обеспечивает надежную связь диспетчеров с экипажами и службами аэродрома, позволяя вести круглосуточную запись данных.
Отмечается, что поставленная аппаратура оснащена функцией автоматического резервирования. В случае отказа любого элемента его функции мгновенно переходят к запасному модулю, поэтому локальные неисправности не влияют на общую работу систем. Подобное оборудование успешно работает в Москве, Петербурге, на Чукотке, Курилах и в других регионах, а также за рубежом.
