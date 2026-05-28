МИД: Попытки НАТО заблокировать Калининград обернутся тяжелыми последствиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Любые планы западного военного блока по изоляции российского региона приведут к катастрофическим итогам для их инициаторов, передает RT. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Я исхожу из того, что все-таки в НАТО, это особенно относится к военной среде, понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить - это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что оценивает вероятность успешного силового захвата Калининграда войсками альянса как абсолютно нулевую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможностях НАТО для удара по Калининграду.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призыв к нападению на российский регион суицидальной паранойей.

Посол по особым поручениям Артем Булатов предупредил о решительном ответе Москвы на попытки блокады области.