    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня

    Казахстан анонсировал соглашение об увеличении транзита нефти из России в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 22:53 • Новости дня
    Путин: Переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу после завершения адаптации, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин сообщил о скором возвращении амурских тигров в дикую природу соседней республики, сообщается на сайте Кремля. В преддверии государственного визита, который состоится 27-29 мая, глава государства опубликовал статью «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    В публикации российский лидер подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

    «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», – отметил президент.

    «В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», – подчеркнул президент России.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27-29 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    27 мая 2026, 00:53 • Новости дня
    Силуанов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Текущая конъюнктура нефтяного рынка не должна влиять на долгосрочные цели бюджетной политики страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанову был задан вопрос о том, какой эффект на бюджет окажет нынешняя конъюнктура нефтяного рынка. «Базовая цена на нефть (цена отсечения) – параметр долгосрочной бюджетной политики. То есть говорить о ее значении на каждый конкретный год не совсем корректно», – приводит ответ Силуанова «Коммерсантъ».

    По его словам, ежегодная корректировка этого показателя привела бы к размыванию целеполагания бюджетного правила, уровень базовой цены на нефть рассчитывается на горизонт от десяти лет и более. На столь длинной дистанции влияние текущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке на баланс рынка остается неочевидным. Стремление к энергетической безопасности подталкивает потребителей к альтернативным источникам энергии.

    Силуанов отметил, что разногласия между странами-экспортерами могут спровоцировать резкое падение нефтяных котировок, при котором на рынке останутся лишь компании с минимальными издержками добычи. В условиях растущего геополитического давления на логистику «чистая» цена реализации российской нефти сохраняется ниже мирового уровня, и рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не стоит.

    Министр подчеркнул необходимость консервативного подхода к определению базовой цены. В качестве ответа на вопрос о возможном «плане Б» он назвал наличие достаточных резервов в Фонде национального благосостояния. Благоприятной ценовой конъюнктурой необходимо воспользоваться для восполнения ФНБ и снижения долгового бремени нефтяных компаний, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов анонсировал изменение параметров федерального бюджета из-за новых макроэкономических условий.

    Глава ведомства указал на необходимость обеспечения финансовых обязательств страны даже в период очень низких цен на нефть.

    Месяцем ранее он назвал неактуальными прежние темпы снижения цены отсечения углеводородов в бюджетном правиле.

    25 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с государственным визитом, в пятницу в Астане состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин отправится в соседнюю республику на текущей неделе, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил детали предстоящего мероприятия.

    «Президент Путин отправится в Астану на этой неделе, это будет государственный визит. И после этого целый день в пятницу главы государств и правительств посвятят тематике ЕАЭС, состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее казахстанская сторона также анонсировала приезд российского лидера. По данным пресс-службы Касым-Жомарта Токаева, поездка продлится с 27 по 29 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера главным событием двусторонних отношений.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе государственного визита.

    Ранее Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    26 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.

    «Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.

    Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении значительного прогресса в переговорах с Ираном.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов за баррель из-за американской морской блокады.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила скачок цен на энергоносители до 200 долларов на фоне затягивания ближневосточного конфликта.

    25 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Астана анонсировала визит Путина в Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

    Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом, передает РИА «Новости». Поездка состоится по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

    В ходе запланированных переговоров лидеры двух стран намерены обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено перспективам укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера главным событием двусторонних отношений.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе готовящейся поездки.

    26 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка
    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу по сохранению позиций русского языка, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Практическая деятельность этой уникальной, по словам президента, организации стартовала в марте. Первая министерская конференция успешно прошла в Москве. Структура нацелена на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президенту предоставили информацию о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Путин отметил, что новая концепция должна защитить русский язык как основу общероссийской идентичности.

    26 мая 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин заявил о важности регионального сотрудничества России и Казахстана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» подчеркнул значимость стратегического сотрудничества Москвы и Астаны для поддержания безопасности в условиях геополитической турбулентности.

    «В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент России отметил особую значимость таких форматов, как Евразийский экономический союз, очередной саммит которого вскоре состоится в Астане. Также глава государства упомянул важность взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других региональных структур.

    Путин напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в статье «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов», опубликованной в ноябре, называл стратегическое союзничество двух стран важнейшим фактором поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии.

    Подчеркивается, что Москва и Астана выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права и Уставе ООН, а также за демократизацию международных отношений с учетом интересов всех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана. Он высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

