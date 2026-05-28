Жертвами взрыва химикатов на предприятии в США стали 11 рабочих

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла на заводе компании Nippon Dynawave Packaging в городе Лонгвью штата Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

Во вторник утром там взорвался резервуар с химикатами. Официально подтверждена гибель двух человек, а поиски еще девяти пропавших сотрудников продолжаются, однако власти уже признали их погибшими.

Различные травмы в результате аварии получили десять человек, среди которых оказался один пожарный. Разрушенная емкость изначально содержала около 3,4 млн литров белого щелока – специального химического раствора, который применяется для варки целлюлозы.

По оценкам специалистов, внутри поврежденной конструкции остается еще более 340 тыс. литров опасного вещества. Эксперты предупреждают, что уцелевший химикат крайне нестабилен. «На месте инцидента сохраняются опасные для здоровья условия», – подчеркнули представители экстренных служб.

