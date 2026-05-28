В России создали умный гидрогель для быстрого лечения ожогов

Специалисты вуза представили инновационную повязку для лечения тяжелых поражений кожи, передает РИА «Новости». Она сочетает термочувствительные наногели с макроматрицей. Эта технология способна самостоятельно регулировать подачу терапевтических компонентов в зависимости от температуры раны.
«Ученые Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожоговых поражений кожи. В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем», – рассказали в пресс-службе университета.
Руководитель проекта Анастасия Шпичка пояснила, что в основе метода лежит естественное свойство ожога постепенно остывать по мере заживления.
Биосовместимость созданной матрицы уже успешно подтвердили в ходе экспериментов на лабораторных животных и клеточных моделях.
