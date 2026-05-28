Иран нанес ответный удар по военной базе США

Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».
«После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.
Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.
Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.
До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.