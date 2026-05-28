Биткоин подешевел на фоне усталости рынков от ближневосточного кризиса

Стоимость биткоина упала ниже 73 тыс. долларов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Котировки цифрового актива снижаются более чем на 3%, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, к утру четверга средняя цена биткоина за сутки упала на 2,96%, составив 73 тыс. 22 доллара. Накануне стоимость актива опустилась ниже отметки в 73 тыс. долларов впервые с 13 апреля.

Аналитик компании IG Markets Тони Сикамор сообщил Bloomberg, что криптотрейдеры заняли осторожную позицию на фоне ближневосточных событий. «Кроме того, поскольку фондовые рынки начинают выглядеть несколько уставшими, биткоин испытывает давление», – отметил эксперт. Он также добавил, что краткосрочные риски смещены в сторону снижения.

Накануне американский Минфин ввел санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Ранее Тегеран учредил специальную структуру для регулирования движения судов в этой акватории, где логистика нарушена из-за конфликта с Соединенными Штатами.

В апреле стоимость биткоина выросла на фоне новостей о временном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.