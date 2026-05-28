Глава Росавиации Ядров анонсировал сертификацию новейшего двигателя ПД-8

Сертификат на новейший российский авиадвигатель планируется выдать в начале июня текущего года, рассказал руководитель профильного ведомства Дмитрий Ядров.
«На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России», – заявил глава Росавиации «Вестям».
Ядров назвал агрегат уникальной разработкой, созданной с нуля всего за шесть лет. По его словам, подобного технологического рывка не совершали ни западные страны, ни США. Ранее Министерство транспорта сообщало о передаче документов по силовой установке на государственную экспертизу.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель с тягой восемь тонн разработан по заказу Минпромторга. При его создании применялись передовые отечественные материалы. Установка предназначена для оснащения пассажирских самолетов SJ-100 и амфибий Бе-200.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России сообщило о начале экспертизы документов на двигатель ПД-8 специалистами Росавиации.
Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний этой новейшей силовой установки.
В ходе проверок агрегат успешно выдержал экстремальное тестирование шквалистым градом.