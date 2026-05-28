Россиянин получил условный срок за контрабанду алюминия в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Артемовский городской суд приговорил 71-летнего гражданина к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, передает РИА «Новости». Кроме того, у нарушителя конфисковали 102,49 млн рублей.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила детали преступления. «Как установлено судом, мужчина организовал незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР сплавов алюминия общей массой 506 730 килограммов автомобильным транспортом через таможенные посты МАПП Пограничный и ДАПП Полтавка Уссурийской таможни с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о таможенной стоимости товара», – сказала она.

Защита попыталась обжаловать приговор в части изъятия денежных средств. Однако апелляционная инстанция Приморского краевого суда признала решение законным, оставив жалобу без удовлетворения. В настоящее время вердикт вступил в силу.

Летом 2024 года Китай приобрел у России рекордный объем алюминиевой проволоки.