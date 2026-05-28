    28 мая 2026, 07:57 • Новости дня

    Россиянин получил условный срок за контрабанду алюминия в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин осужден на 1,5 года лишения свободы условно с конфискацией свыше 100 млн рублей за контрабанду в Китай почти 507 тонн сплавов алюминия, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

    Артемовский городской суд приговорил 71-летнего гражданина к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, передает РИА «Новости». Кроме того, у нарушителя конфисковали 102,49 млн рублей.

    Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила детали преступления. «Как установлено судом, мужчина организовал незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС из РФ в КНР сплавов алюминия общей массой 506 730 килограммов автомобильным транспортом через таможенные посты МАПП Пограничный и ДАПП Полтавка Уссурийской таможни с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о таможенной стоимости товара», – сказала она.

    Защита попыталась обжаловать приговор в части изъятия денежных средств. Однако апелляционная инстанция Приморского краевого суда признала решение законным, оставив жалобу без удовлетворения. В настоящее время вердикт вступил в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле благовещенские таможенники задержали иностранца с контрабандным золотом на границе с Китаем.

    В августе прошлого года суд Приморья назначил условный срок бизнесмену за незаконный вывоз сушеного трепанга.

    Летом 2024 года Китай приобрел у России рекордный объем алюминиевой проволоки.

    27 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» выступила за выработку единых правил применения искусственного интеллекта в вузах, чтобы защитить студентов от необъективной оценки дипломных и курсовых работ.

    Поводом для обсуждения стали обращения студентов, которые не могут защитить выпускные работы из-за подозрений в использовании сгенерированных искусственным интеллектом текстов, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев признал, что в правовом регулировании применения ИИ по-прежнему много пробелов. «Правовое регулирование применения искусственного интеллекта – это сфера, в которой пока много пробелов», – заявил он, подчеркнув недопустимость автоматической оценки работ только по результатам проверки информационными системами.

    По его словам, встреча стала сигналом преподавателям о необходимости комплексного и взвешенного подхода, чтобы исключить случаи, когда студентам приходится переписывать квалификационные работы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, отметив, что цифровые системы могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. Он указал, что итоговую оценку должны формировать преподаватели и экзаменационные комиссии, а не алгоритмы.

    Фальков также сообщил, что доля текста студенческих работ, сгенерированного нейросетями, растет, а лидируют экономические специальности, где она достигает до 60%. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил о создании по поручению Дмитрия Медведева Совета по инновационному и технологическому развитию.

    В новой Народной программе, над которой работает Совет, появится технологический раздел, включающий особую главу о развитии искусственного интеллекта и законодательных условиях его безопасного внедрения.

    Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Yandex Александр Крайнов заявил, что ценность студенческой работы заключается в самостоятельном осмыслении результата, а не в простой генерации текста, и подчеркнул, что работодатели заинтересованы в специалистах, умеющих добавлять ИИ дополнительную ценность.

    Представитель ГК «Ростех» Юлия Цветкова отметила, что в целевые образовательные программы уже включены модули и дисциплины по ИИ и машинному обучению, а кампусы и инженерные комплексы развиваются с учетом этих задач. Подводя итоги, Якушев заявил, что технологии должны помогать студентам, но не подменять получение знаний, и предложил вузам экспериментировать с разными форматами курсовых работ с применением ИИ и без него.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Мария Иванова

    Москвичка приговорена к трем годам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств из-за скандального видео с курением кальяна, сделанного на куличе. Ранее она была условно осуждена за незаконное хранение наркотиков.

    Инстанция признала Ксению Белоусову виновной и отправила ее в места лишения свободы, передает ТАСС. «Суд назначил три года колонии для Белоусовой», – сообщили представители мирового судебного участка № 273.

    В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для подсудимой более строгое наказание. Прокурор настаивал на лишении свободы сроком на три года и два месяца.

    По материалам следствия, инцидент произошел до 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенка. Девушка публично продемонстрировала неуважение к обществу, использовав православный символ в качестве кальяна.

    Происходящее снималось на видеокамеру, после чего кадры были опубликованы в социальных сетях.

    До вынесения окончательного вердикта Мещанский суд Москвы избирал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после задержания девушка публично принесла извинения за этот поступок.

    В конце прошлого месяца столичные правоохранители завершили расследование в отношении обвиняемой.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    27 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    @ armenia.gazprom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, дипломатическое представительство вручило адресатам письмо министра энергетики Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».

    «Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», – сказала Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    27 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    @ Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обновленный УАЗ «Патриот» с новой светодиодной оптикой и доработанным салоном выйдет на российский рынок уже осенью. Производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник на видео, раскрыв изменения во внешности и интерьере модели.

    Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

    В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

    О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

    Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

    Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

    Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.

    27 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с освобождением населенного пункта Воздвижевка, отметив значительный урон Вооруженных сил Украины.

    Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает ТАСС.

    Российские военнослужащие отличились в ходе боев за населенный пункт Воздвижевка.

    В своем обращении министр высоко оценил мужество личного состава.

    «Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее военные заняли запорожское село Верхняя Терса.

    Суточные потери украинской армии на различных направлениях превысили 990 военнослужащих.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» заявила о катастрофических итогах первого года правления Фридриха Мерца и призвала его покинуть пост канцлера.

    Лидер политического объединения в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой действующего главы немецкого правительства. Она считает, что продолжение текущего курса грозит стране серьезными последствиями, пишет РИА «Новости».

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!» – написала политик в соцсетях.

    В четверг Вагенкнехт планирует озвучить аналогичный призыв на публичном мероприятии в Берлине. К ней присоединятся кандидаты от партии ССВ в столичную Палату депутатов Михаэль Людерс и Александр Кинг.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза также рассматривает сценарий смены действующего канцлера Германии.

    Ранее подавляющее большинство жителей страны выразило недовольство деятельностью главы правительства.

    А участники массовых первомайских демонстраций потребовали немедленной отставки политика.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    27 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары

    пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский рынок окажется беспощадным к сельскохозяйственной продукции и драгоценным камням из Армении из-за мощного лобби местных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкуренты из стран Европейского союза обладают всеми необходимыми возможностями для вытеснения продукции армянского бизнеса и обязательно ими воспользуются, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью программе «Вести».

    «Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что бельгийские огранщики бриллиантов совершенно не ждут поставки драгоценных камней из Армении. По словам Пескова, местные игроки обладают гигантскими лоббистскими ресурсами для подавления конкурентов, поскольку этот западный рынок крайне беспощаден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Армении с Евросоюзом и ЕАЭС.

    Стремление Еревана в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой.

    Экономист Иван Лизан спрогнозировал падение ВВП республики из-за потенциальных торгово-экономических ограничений со стороны России.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    @ mil.am

    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

