В Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке

В июле власти страны планируют начать подготовку соответствующих документов, передает ТАСС. Законодателям предстоит рассмотреть вопрос регистрации легальных иностранных агентов, работающих на зарубежные государства и частные компании.
Реализация инициативы может столкнуться с серьезными трудностями. Главными проблемами станут соблюдение свободы журналистской деятельности, нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие необходимой учебной базы. Также потребуется создать правовую основу для работы агентов за границей.
Накануне верхняя палата японского парламента окончательно утвердила создание Национального совета по разведке. Новая структура под руководством премьер-министра начнет функционировать уже в июле текущего года.
Практической реализацией задач займется Национальное разведывательное управление. Ведомство сформируют на базе действующего Исследовательского бюро, которое анализирует данные из открытых источников, спутников и информацию от американских коллег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала создание Национального разведывательного управления.
До этого правительство страны рассматривало учреждение должности министра по делам разведки.
Правящая Либерально-демократическая партия предложила принять соответствующий закон на сессии парламента в 2026 году.