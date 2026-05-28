Минобороны Тайваня зафиксировало китайские военные корабли и самолеты

Tекст: Дмитрий Зубарев

За минувшие сутки тайваньские военные зафиксировали вблизи острова девять воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

«С 6.00 среды до 6.00 четверга девять воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня», – говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства.

Вся замеченная китайская авиация пересекла так называемую срединную линию Тайваньского пролива. В результате самолеты оказались в опознавательной зоне противовоздушной обороны острова.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Соблюдение принципа одного Китая является обязательным условием для государств, желающих поддерживать дипломатические отношения с республикой. Официальные связи между центральным правительством и островной провинцией прервались в 1949 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае тайваньские военные обнаружили у берегов острова шесть китайских воздушных судов и десять кораблей.

В апреле оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение десяти самолетов и одиннадцати судов КНР.

В январе китайская армия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.