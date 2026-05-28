    28 мая 2026, 06:56 • Новости дня

    Израильские военные перехватили воздушную цель над югом Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили подозрительную воздушную цель на юге Ливана, в районе, где действовали войска ЦАХАЛ, сообщила пресс-служба армии.

    Вооруженные силы обороны Израиля пресекли угрозу с воздуха на ливанской территории, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в зоне непосредственной активности наземных подразделений.

    Пресс-служба военного ведомства подтвердила факт успешной работы противовоздушной обороны. «Некоторое время назад в районах Маайан Барух и Юваль ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, обнаруженную в районе, где действуют военнослужащие ЦАХАЛ на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    Ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

    Бойцы шиитской милиции применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением для поражения израильских танков.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    26 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран пригрозил ответными мерами из-за нападений США на коммерческий флот в провинции Хормозган, назвав американскую сторону ненадежным участником дипломатического урегулирования, говорится в заявлении иранского МИД.

    Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

    Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

    Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.

    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    25 мая 2026, 15:31 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Компании из США и Саудовской Аравии планируют наладить совместный выпуск ударных беспилотников, созданных по образцу иранских аппаратов, сообщает портал Semafor.

    Американский оборонный стартап и саудовская фирма объединили усилия для выпуска дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Производство будет организовано недалеко от Эр-Рияда совместным предприятием SR2Vector. Компанией управляют американский стартап Vector Defense и саудовская организация SR2 Defense Systems.

    «Совместное предприятие американского оборонного стартапа и саудовской фирмы строит недалеко от Эр-Рияда завод по производству боевых беспилотников по образцу иранской системы «Шахид»», – отмечает издание Semafor. Завод будет выпускать беспилотники SKYWASP с дальностью действия до 1,5 тыс. километров.

    Сооснователь SR2 Люсьен Зиглер пояснил, что программа повысит потенциал сдерживания Саудовской Аравии. Точное количество планируемых к выпуску дронов не раскрывается. Предприятие намерено поставлять аппараты как на внутренний рынок королевства, так и на экспорт союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников на основе иранских аппаратов семейства Shahed.

    Позже вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS.

    В прошлом году администрация Соединенных Штатов запланировала обойти механизм экспортного контроля для поставок летательных аппаратов в Саудовскую Аравию.

    25 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Tasnim заявило о распоряжении властей Ирана снять ограничения на доступ к Сети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил возобновить полноценную работу интернета, которая практически полностью отсутствовала в стране на протяжении последних 86 дней, сообщил источник в министерстве связи.

    По данным Tasnim, Пезешкиан направил соответствующий документ в министерство связи некоторое время назад. Документ содержит распоряжение «о возвращении доступа в интернет к состоянию» периода конца 2025 года и начала 2026 года, передает ТАСС.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщала, что свободный доступ к Сети на территории государства практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля власти Ирана восстановили доступ к поисковой системе Google.

    До начала конфликта с США и Израилем местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    26 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Экологи выявили серное загрязнение Азии после американских бомбардировок Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Пожары на разрушенных нефтебазах Тегерана привели к выбросу 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые стремительно распространились на 300 тыс. кв.километров вглубь континента, сообщили в пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Китайские исследователи зафиксировали последствия уничтожения предприятий по переработке нефти в Тегеране, передает ТАСС.

    В результате мартовских атак в воздух попало около 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые распространились на площади 300 тыс. кв. километров.

    «Проведенный учеными анализ спутниковых данных показал, что даже краткосрочный пожар на нефтебазах, который длился порядка одного-двух дней, привел к попаданию в атмосферу огромного количества загрязнителей, распределившихся по территории площадью в 300 тыс. кв. километров. Порожденный ими «черный дождь» представляет большую опасность для общественного здоровья и состояния атмосферы», – сообщила пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Группа климатологов под руководством Чжана Пэна изучила информацию со спутников Фэнъюнь-3 и Sentinel-5P. Аппараты показали, что токсичное облако ушло на северо-восток, достигнув Восточной Азии через два дня после ударов. Ученые полагают, что эти выбросы серьезно повлияли на местные экосистемы.

    В дальнейшем специалисты из Китая намерены развернуть новую орбитальную группировку. Это поможет непрерывно фиксировать скачки уровня вредных веществ по всей планете для изучения последствий подобных катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, густой дым затянул небо над Тегераном после обстрела топливных объектов. Горящие резервуары с нефтью спровоцировали выпадение кислотных ливней на улицы города. Жители иранской столицы массово жаловались на мигрени и раздражение кожи из-за токсичных осадков.

