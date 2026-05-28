Синоптики пообещали москвичам летнее тепло в выходные

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ближайшие дни жителей столичного региона ожидает постепенный рост температуры, передает ТАСС.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что смена погодных условий станет очевидной уже скоро. «Тенденция на потепление, действительно, сохраняется. Рабочая неделя завершится холодной погодой, но в выходные мы почувствуем, что ее характер начинает меняться», – заявила она.

В субботу ночью столбики термометров в Москве покажут от четырех до шести градусов, а по области – от двух до семи. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов в столице и до 10–15 в Подмосковье. В воскресенье местами пройдет небольшой дождь, однако дневная температура достигнет 18 градусов.

Специалист добавила, что в первый день лета, в понедельник, станет еще теплее. Ночью ожидается от пяти до десяти градусов, а днем показатели достигнут 15–20 градусов. При этом такой температурный фон все равно останется ниже климатической нормы примерно на три-четыре градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал существенное похолодание в столице из-за холодного атмосферного фронта.

Метеорологи предупредили жителей столичного региона о кратковременных дождях с грозами и градом.

До этого специалисты Гидрометцентра обещали москвичам облачную погоду с температурой до 23 градусов тепла.